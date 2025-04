Tratamento inovador possibilita vida normal para paciente com esclerose múltipla Vanessa compartilha sua experiência com a doença em programa da RECORD Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h25 ) twitter

O Hospital: Remédio de última geração garante vida normal a diagnosticados com esclerose múltipla

Vanessa foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 34 anos. Sua vida mudou com um novo tratamento que impede células inflamatórias de danificar seu cérebro. A história foi apresentada no último episódio da segunda temporada de O Hospital, exibido pela RECORD. O tratamento consiste em infusões mensais que controlam a inflamação e estabilizam a doença, proporcionando uma melhor qualidade de vida.

Além disso, o episódio destacou a importância de exames preventivos como a colonoscopia, essencial no diagnóstico precoce do câncer colorretal. A série também apresentou inovações médicas e histórias inspiradoras de superação na área da saúde.

