‘Trauma psicológico’, desabafa jovem que saiu do coma após ser agredido por seguranças em boate

Jovem atacado por seguranças sai do coma e conta sua versão sobre o caso Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe com exclusividade o relato de Luis Felipe, de 19 anos, atacado por seguranças na saída de uma casa noturna. Luis estava em coma após o ataque, que gerou revolta de moradores e passeatas pedindo justiça.

Agora, o jovem saiu do coma e dá o seu relato exclusivo sobre o que aconteceu, e por que motivo os seguranças agora são acusados de tentativa de homicídio.

Segundo o relato de Luis Felipe, tudo começou após um desentendimento dentro da casa noturna. De acordo com testemunhas, antes das agressões, Luis tentou retornar com um amigo para dentro do local. “A gente ficou esperando ali fora mesmo, e na hora de voltar, ele falou que o segurança não queria deixar ele voltar, e aí eu fui conversar com o segurança e ele começou a gritar comigo”, relembra a namorada.

As agressões começaram na calçada da boate, mas logo deram lugar a uma perseguição pelas ruas do bairro. “Eles batem na nuca, um dos lugares mais sensíveis para machucar o cérebro. Eles podiam ter matado meu filho ali naquela calçada”, diz Luciane Perencin, mãe da vítima.

Durante a perseguição, um motorista de carro de aplicativo ajudou os seguranças a encontrar e agredir o jovem. As agressões foram tão severas que Luis Felipe teve uma lesão no cérebro e ficou em coma por dias. Enquanto o jovem se recuperava, sua família e amigos se organizavam para identificar os responsáveis pelo crime.

“Foi quando eles começaram realmente a me bater, porque eles conseguiram me cercar e eu não tive para onde fugir”, desabafa a vítima.

O advogado dos seguranças alega que eles reagiram porque foram ofendidos por Luis. “Ele havia feito uso de bebidas alcoólicas, e passou a ofender todos os seguranças de caráter racial”, afirma o advogado.

Segundo a delegada responsável pelo caso, a investigação será tratada como tentativa de homicídio. Em nota, a casa noturna lamentou pelo ocorrido e afirmou que os responsáveis foram afastados. Agora, as autoridades seguem investigando o caso, e a família da vítima pede por justiça.

“Vira um trauma psicológico em todo mundo, né? Poderia ter tirado minha vida”, desabafa o jovem.

Assista ao vídeo:

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os domingos, na tela da RECORD, às 19h45.