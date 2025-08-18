Turistas ingleses são alvos do golpe ‘Boa Noite, Cinderela’, no Rio de Janeiro Três mulheres são denunciadas por dopar e roubar visitantes estrangeiros Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 19h56 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h56 ) twitter

O Ministério Público denunciou três mulheres por aplicarem o golpe “Boa Noite, Cinderela” contra turistas ingleses no Rio de Janeiro. As criminosas usavam drogas para dopar as vítimas em locais populares como a Lapa e Ipanema, roubando celulares e dinheiro. As acusadas ofereceram bebidas adulteradas aos turistas, resultando no roubo de um celular e cerca de R$ 15 mil.

Outras vítimas incluem um estudante alemão ferido gravemente e um australiano que perdeu uma quantia significativa de dinheiro. A polícia investiga o aumento desses crimes com a crescente visitação turística na cidade.

