Turistas ingleses são alvos do golpe ‘Boa Noite, Cinderela’, no Rio de Janeiro

Três mulheres são denunciadas por dopar e roubar visitantes estrangeiros

O Ministério Público denunciou três mulheres por aplicarem o golpe “Boa Noite, Cinderela” contra turistas ingleses no Rio de Janeiro. As criminosas usavam drogas para dopar as vítimas em locais populares como a Lapa e Ipanema, roubando celulares e dinheiro. As acusadas ofereceram bebidas adulteradas aos turistas, resultando no roubo de um celular e cerca de R$ 15 mil.

Outras vítimas incluem um estudante alemão ferido gravemente e um australiano que perdeu uma quantia significativa de dinheiro. A polícia investiga o aumento desses crimes com a crescente visitação turística na cidade.

