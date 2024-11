Veja tudo o que se sabe sobre o caso da babá brasileira que pode pegar 40 anos de prisão nos Estados Unidos Juliana Peres Magalhães, de 24 anos, é acusada de planejar a morte da patroa com o marido da vítima, Brendan Banfield; entenda Domingo Espetacular|Do R7 14/10/2024 - 14h34 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h34 ) twitter

Babá brasileira presa nos EUA teria planejado com o patrão a morte da esposa dele Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular mostrou com detalhes a reviravolta do caso da babá Juliana Peres Magalhães, de 24 anos, presa nos Estados Unidos após planejar com o patrão a morte da esposa dele. O crime aconteceu em fevereiro de 2023 e, na época, os suspeitos alegaram que um homem misterioso teria tirado a vida da mulher.

Na mansão da família, foram encontrados dois corpos, Joseph Nathan Ryan, de 39 anos, e Christine Banfield, de 37 anos, gravemente ferida a golpes de faca. Só agora, as investigações concluíram que a brasileira tinha um caso com o patrão e os dois arquitetaram um plano para matar a esposa dele.

Após planejar e cometer o crime contra a própria esposa, Brendan Banfield, ligou para a polícia e chamou o socorro. O homem e a amante alegaram que encontraram um invasor na mansão [Joseph] com uma faca. Brendan então, atirou no suposto assassino de sua esposa.

“Eu suspeitava, tinha uma sensação de que havia muito mais do que estava na frente dos nossos olhos”, diz Kevin Davis, chefe da Polícia de Fairfax.

Poucos dias depois das duas mortes, a babá causou a reviravolta no caso ao postar uma foto assumindo o namoro com Brendan. Então, as investigações descobriram que aquele não era o início do caso dos dois. “Sabemos que Brendan Banfield e Juliana Magalhães [a babá], já tinham um relacionamento romântico na época dos assassinatos”, diz o chefe da Polícia.

Em outubro de 2023, Juliana foi presa acusada de ter baleado Joseph Ryan. De acordo com as investigações, o homem teria sido baleado tanto por Brendan, quanto por Juliana. A polícia de Fairfax passou a desconfiar de todo o relato dado pelos dois.

“Fico feliz por anunciar que com o trabalho duro de policiais e promotores, a promotoria de Fairfax conseguiu o julgamento de Brendan Banfield pelo assassinato de sua esposa Christine e do senhor Ryan”, diz Steve Descano, promotor de Justiça de Fairfax.

A equipe do Domingo Espetacular teve acesso aos documentos que revelam o que a promotoria e a polícia acreditam que realmente aconteceu. Para as investigações, Brendan e Juliana sonhavam com uma vida romanticamente juntos, mas ao invés de pedir o divórcio, o investigador da Receita Federal revolveu tirar a vida da esposa.

As investigações também indicam que Brendan usou o computador da esposa para se comunicar com Joseph por meio de um site de relacionamento voltado para encontros sexuais violentos. Assim, o marido conseguiu atrair Ryan para a mansão, onde os crimes foram cometidos.

“Nós temos evidências para afirmar que a vida de Christine e Joseph foram tiradas de formas premeditadas”, conta o Kevin Davis.

Os investigadores revelam que ainda não sabem a ordem cronológica dos assassinatos, mas que a cena do crime foi modificada. Eles garantem que manchas de sangue de Christine foram feitas nos braços de Joseph quando ele já estava morto. A ideia era levar a polícia a acreditar que Ryan tinha matado Christine.

No último dia 19 de setembro, a polícia decretou a prisão de Brendan. Nesses onze meses, desde a prisão de Juliana até a de Brendan, todas as conversas entre ela e o namorado foram monitoradas com a autorização da Justiça. Em um telefone recente, a brasileira diz: “Eu espero que você não continue comigo só porque tem medo de que eu me vire contra você”.

O julgamento de Juliana Peres Magalhães acontecerá em novembro de 2024, e se condenada, a brasileira pode pegar até 40 anos de prisão. Já o julgamento de Brenda, acontece em fevereiro de 2025, e se for considerado culpado pelos crimes contra esposa e Joseph, poderá pegar prisão perpétua.

Confira na íntegra:

O Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.