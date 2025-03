Veja os bastidores de uma abordagem policial que terminou com a morte de um homem de 26 anos. O Domingo Espetacular investiga o que aconteceu com Lucas Almeida e traz o relato da família do rapaz. Acompanhe o caso na reportagem!



