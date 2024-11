Acidente de ônibus mata ao menos 17 pessoas em Alagoas

Um acidente de ônibus na região da Serra da Barriga, em União dos Palmares (Alagoas) resultou na morte de ao menos 17 pessoas e deixou 28 feridas. O veículo escolar transportava cerca de 50 passageiros para um evento cultural. Testemunhas relataram problemas mecânicos que levaram o motorista a perder o controle do veículo. Os bombeiros foram acionados às 14h47 e enfrentaram dificuldades devido à localização do acidente. As vítimas foram levadas a hospitais próximos.