Aconteceu de novo: cão de oito anos passa mal e morre durante viagem

O caso do cãozinho Joca, morto durante uma viagem de avião, se repetiu mesmo após a comoção que causou, e as diversas mudanças legislativas que inspirou. Desta vez, a vítima foi Duke, de oito anos, que morreu enquanto era transportado por uma empresa especializada em viagens para animais. Duke teria passado mal três dias após o começo da viagem. Entenda nesta reportagem o que aconteceu com o cãozinho.