Adeus a Liam Payne: veja como foram os últimos momentos do cantor antes da queda

A semana foi marcada pela morte trágica de um astro da música. Liam Payne, o jovem que conquistou o mundo com o grupo One Direction, caiu do terceiro andar de um luxuoso hotel de Buenos Aires, na Argentina. A polícia e os milhões de fãs mundo afora tentam entender o que aconteceu exatamente no quarto do jovem músico. O Domingo Espetacular mostra como foram os últimos momentos de Liam antes da queda.