Adolescente perde a vida após se apaixonar por inteligência artificial

O Domingo Espetacular mostra o trágico final da história de um garoto que se apaixonou por uma personagem criada, por ele mesmo, com inteligência artificial. O menino, de 14 anos, acabou perdendo a vida e a mãe dele agora acusa a empresa de gerar "dependência emocional" no filho e briga na justiça. Um caso que levanta uma importante discussão: quais os riscos quando a mente humana passa a interagir com a inteligência artificial?