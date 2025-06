Advogada diz que viveu relação abusiva com Dimitri Payet, ídolo do Vasco da Gama

Larissa Ferraria, advogada do Paraná, denuncia relacionamento abusivo com Dimitri Payet, ídolo do Vasco da Gama. Durante cinco meses, Larissa diz que sofreu violência sexual, física e psicológica. Manipulada emocionalmente, ela gravava vídeos lambendo o chão, por exemplo, para provar lealdade ao jogador. Payet nega as acusações e alega que houve consentimento em tudo. O Ministério Público pediu o arquivamento do caso, mas recursos estão em andamento, enquanto Larissa busca justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!