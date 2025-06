Advogada é acusada de aplicar golpe milionário em vítimas de crimes digitais

Uma influenciadora bem-sucedida passou a ser acusada por clientes de aplicar um golpe milionário. Tábata Miqueletti ajudava pessoas a recuperar valores perdidos em crimes digitais, mas as vítimas dizem que a própria advogada é quem cometia esse tipo de crime. Nas redes sociais, Tábata valorizava um lado empreendedor, convencendo seus clientes a investir na empresa que mantinha com o então marido, Rafael Lins. O jornalismo da RECORD apurou que dezenas de ex-clientes, de diversos estados, alegam ter sido enganados por ela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!