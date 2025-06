Advogados são suspeitos de matar clientes por causa de fortuna milionária

Uma fortuna milionária pode estar por trás de um crime bem planejado. O Domingo Espetacular mostra quem são José Eduardo e Rosana, um casal de empresários bem sucedidos e vítimas de assassinato. Os principais suspeitos são dois advogados, conhecidos das vítimas, que teriam encomendado as mortes para ficar com uma fortuna avaliada em R$ 15 milhões.



