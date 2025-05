Após anos de viagem ao redor do mundo a bordo de veleiro, irmãos retornam ao Brasil

Uma grande aventura marítima chegou ao fim. Dois brasileiros concluíram uma viagem ao redor do mundo nesse sábado, a bordo de um veleiro construído pelos próprios pais. A jornada de mais de 100 mil quilômetros começou no litoral norte de São Paulo, 7 anos atrás. E o Domingo Espetacular acompanhou esse desafio desde o início. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!