Atacante Jô é preso por não pagar a pensão alimentícia de dois filhos

O atacante Jô, que se destacou no Corinthians e teve até passagem pela Seleção Brasileira, foi preso na última semana por não pagar pensão alimentícia de dois filhos. Esta é a terceira vez que o jogador é detido pelo mesmo motivo. O caso, porém, está longe de ser isolado. Vários atletas com carreiras de destaque já enfrentaram problemas semelhantes com a Justiça, especialmente após a aposentadoria dos gramados. Entre eles, estão nomes como Serginho Chulapa, Anderson Polga e Zé Elias.



