Ator Daniel Erthal tem carrinho de bebidas roubado no Rio de Janeiro

Depois de se tornar vendedor ambulante, o ator Daniel Erthal abriu um bar, mas na última semana, teve um grande prejuízo: o carrinho de bebidas que usava no estabelecimento foi furtado. Câmeras de segurança da região registraram um homem levando a estrutura. Daniel conta que costumava deixar o carrinho em uma garagem, mas depois de um problema com o dono do espaço, ficou sem ter onde guardá-lo. O crime foi registrado na delegacia e, agora, os agentes analisam câmeras de segurança e trabalham para localizar a autor do furto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!