Um austríaco bilionário esconde um tesouro no valor de mais de R$ 183 bilhões no meio do Atlântico na costa brasileira. Uma história difícil de acreditar. Mas o repórter Raul Dias Filho foi até o Rio Grande do Norte para conhecer o extravagante Werner Rídel.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!