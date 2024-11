Babá brasileira presa nos EUA teria planejado com o patrão a morte da esposa dele

O caso da babá brasileira presa nos Estados Unidos mostrado aqui no domingo espetacular ganha uma reviravolta. Juliana foi detida depois que a patroa dela foi morta, mas sempre alegou que o criminoso era um homem misterioso que invadiu a mansão da família. Agora, as investigações concluíram que a brasileira tinha um caso com o patrão e que o dois arquitetaram um plano para matar a esposa dele.