Bombardeio atinge Israel e deixa ao menos quatro feridos neste domingo (15)

O Domingo Espetacular exibe as informações do conflito entre Israel e Irã. Neste terceiro dia, os ataques ficaram ainda mais intensos. Na noite deste domingo (15), um bombardeio atingiu a região norte de Israel e deixou pelo menos quatro pessoas feridas. Imagens mostram um míssil caindo em Haifa, uma cidade portuária no norte do país. Segundo as primeiras informações, um prédio residencial foi atingido. As sirenes também soaram em Jerusalém e Tel Aviv. Confira os detalhes.



