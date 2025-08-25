Logo R7.com
Brasileiro que mora há dez anos nos EUA se assusta ao descobrir segredo de vizinho misterioso

Rodrigo e Bill superam desavenças e revelam segredos surpreendentes

Domingo Espetacular

Você conhece bem seu vizinho? Conversa bastante com ele? Sabe o que ele faz da vida? Então prepare-se para o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um brasileiro passou quase 10 anos sem saber nada sobre o americano que morava ao seu lado. E quando descobriu o que vizinho fazia, ficou assustado. Uma história cheia de surpresas e reviravoltas.

