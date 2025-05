Candidato único, Samir Xaud é eleito presidente da CBF em eleição neste domingo (25)

O domingo (25) foi de eleição na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Samir Xaud é o novo presidente da instituição. Candidato único, o médico infectologista, de 41 anos, vai substituir Ednaldo Rodrigues. O ex-presidente foi afastado do comando da CBF após suspeitas de fraude. Vinte clubes não mandaram representantes e abriram mão de votar. Essa foi a forma encontrada por eles de protestar contra a condução do processo eleitoral.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!