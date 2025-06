Cão de serviço embarca para Portugal após ser impedido de acompanhar criança com autismo

Teddy, um labrador de 3 anos, é o cão de serviço de Alice, uma criança com autismo. Uma convivência que foi interrompida no dia 8 de abril, quando a irmã, a mãe e o padrasto viajaram de mudança para Lisboa, em Portugal. Teddy estava no aeroporto, mas foi impedido de acompanhar Alice, que viajou sem ele. O caso ganhou repercussão e comoveu o Brasil. Na tarde da última sexta-feira (30), Teddy finalmente conseguiu atravessar o portão de embarque rumo à Lisboa, em Portugal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!