Carlo Ancelotti acompanha empate entre Corinthians e Vitória na Neo Química Arena

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, viu de perto o empate entre Corinthians e Vitória. Os dois times vieram para a Neo Química Arena pressionados. Corinthians e Vitória tinham sido eliminados na Copa Sul-americana. E o goleiro Lucas Arcanjo que falhou na competição internacional, hoje (1º) salvou o Vitória. A pressão foi total do Corinthians no primeiro tempo. O rubro negro baiano só conseguiu levar perigo ao Corinthians perto dos 40 minutos de jogo. Zero a zero no placar final.



