Caso da professora de pilates envenenada no interior de São Paulo tem reviravolta

Uma história macabra acaba de ganhar novos contornos. Duas mortes, com ligações fortes. A primeira, familiar. Nathália Garnica, médica veterinária de 42 anos, e Larissa Rodrigues, professora de pilates de 37. A segunda: as duas eram cunhadas e foram envenenadas com chumbinho. A terceira: uma mesma pessoa aparece como a principal suspeita por ter dado veneno às duas. Trata-se de Elizabete Arrabaça, mãe de Nathália e sogra de Larissa.



