Cemitério de São Gonçalo é alvo de investigação por sumiço de corpos e violação de sepulturas

Um cenário de desrespeito à memória dos mortos e a dor das famílias: um cemitério de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é alvo de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público a partir de denúncias de desaparecimento de corpos e violação de sepulturas. No Cemitério de São Miguel há túmulos com tampas abertas e ossadas expostas, além de não existir um padrão na numeração das gavetas. Um verdadeiro cenário de abandono e desrespeito à memória dos mortos. A polícia abriu quatro inquéritos para apurar as denúncias.



