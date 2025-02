Chef de cozinha de Memphis Depay comenta relação com atacante e mostra presente dado pelo holandês

Paula Cardoso é a chef de cozinha particular de Memphis Depay. A mineira trabalha com o holandês desde 2022, quando ele defendia o Barcelona. Ela está presente em todas as viagens do atacante e rasgou elogios para ele: ‘É um grande amigo, não poderia escolher chefe melhor’. Paula ainda revelou que foi decisiva para a vinda do jogador para o Corinthians e mostrou um presente especial que recebeu do patrão.



