Com solidariedade, projeto voluntário faz a diferença na vida da população da Ilha de Marajó (PA)

Um projeto, que une solidariedade e trabalho voluntário, faz a diferença na vida da população carente na Ilha de Marajó, no Pará. A iniciativa tem feito a diferença na vida de quem precisa de atendimento médico de urgência, como a jovem Taíres que, aos 25 anos, está quase surda e cega. A organização Voluntários do Sertão, com no interior de São Paulo, atravessa cerca de 2.500 quilômetros pelo país até chegar ao coração da Amazônia. Os mais de 300 voluntários têm um propósito: mudar e melhorar as vidas de comunidades ribeirinhas.



