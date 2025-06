Condenação de Léo Lins divide opiniões e gera debate entre comediantes

O humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão pela juíza Barbara de Lima Iseppi, em São Paulo, por ofensas a diversas minorias. Ele também deve pagar uma multa superior a R$1,7 milhão e uma indenização de R$303 mil. A decisão gerou debates sobre liberdade de expressão, já que as piadas de Léo Lins eram parte de um show de stand-up. A defesa, que foi surpreendida pela sentença, anunciou que irá recorrer ao Tribunal Regional Federal. O caso traz à tona a discussão sobre os limites entre arte e discurso de ódio no Brasil.



