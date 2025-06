Conheça Loki, um dogue alemão que pesa 80 kg e adora passear de carro

O vídeo de um cachorro enorme, passeando bem à vontade de carro, ganhou as redes sociais. Poucos motociclistas se arriscam a passar perto da janela deste passageiro especial. Mas será que ele é bravo mesmo ou é só o tamanho que assusta? Conheça o Loki, um dogue alemão de apenas 4 anos, nada menos que 80 kg e que faz sucesso pelas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro.



