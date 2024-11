Crianças retornam à sala de aula após incêndios atingirem escola no Pantanal

Nesta semana, alunos de uma escola no meio do Pantanal puderam voltar para a sala de aula e matar as saudades das professoras e dos amigos. Tudo isso porque a região tinha sido tomada pelo fogo e pela fumaça, durante os incêndios que devastaram as áreas de floresta. Para chegar até o local, onde tudo aconteceu, a equipe do Domingo Espetacular viajou mais de cinco horas de barco com o apoio da Polícia Militar Ambiental.