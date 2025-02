Uma delegacia foi invadida por criminosos e atacada com tiros de fuzil, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (15). Os bandidos tentavam resgatar dois traficantes. Um suspeito morreu em confronto e outros seis foram presos.



