Criminosos se juntam para roubar motos de luxo e colocam em risco a vida de inocentes

O Domingo Espetacular mostra as histórias de pessoas que quase perderam a vida em cima de uma moto. Elas foram vítimas de jovens que estão se reunindo para roubar motos de luxo e ostentar em bailes funk. Em alguns casos, esses criminosos já chegam atirando. No início de março, a Polícia Civil cumpriu 34 mandados de busca e apreensão em imóveis e lojas de suspeitos de receptação de peças de motos de alta cilindrada roubadas. Os policiais descobriram que peças roubadas eram transportadas em caixas de isopor, como se fossem bebidas. 30 mil peças sem documentação foram apreendidas.



