Desafio da Pesada: Gordão da XJ leva bronca do médico e joga beach tennis pela primeira vez

Uma nova missão para o Gordão da XJ. O jovem, famoso no Brasil todo, está tentando perder peso para passar pela cirurgia bariátrica. O Sidney precisa se mexer, fazer exercício e, desta vez, o Domingo Espetacular colocou ele para jogar beach tennis, mas também teve uma bronca séria do médico. Confira o episódio de hoje do Desafio da Pesada!