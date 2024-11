Disputa por terra: vida no campo vira pesadelo para 30 famílias

Confira o drama do casal que vive da produção de queijos em um pequeno sítio em Arujá, na região metropolitana de São Paulo. Há quase 20 anos no local, seu Adilson e a esposa agora enfrentam intimidações para sair da propriedade. Segundo ele, uma empresa vizinha ameaça o casal e outras 30 famílias, com abertura de crateras, máquinas pesadas e até pessoas armadas.