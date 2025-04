Domingo Espetacular atualiza situação de Petrópolis e Angra dos Reis após chuva intensa no RJ

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro deixaram mais de 50 cidades em estado de alerta máximo. Em Petrópolis, a cidade passou o fim de semana em estado de emergência com grandes volumes nos riachos. Já em Angra dos Reis, cerca de 330 pessoas estão desalojadas, e os rios transbordaram. No total do estado, aproximadamente 520 pessoas permanecem desalojadas, sem registros de mortes até o momento. Acompanhe as atualizações sobre a chuva intensa.



