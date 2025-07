Donald Trump diz que tarifaço ao Brasil não será adiado e começa a valer a partir desta sexta (1º)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (17) que o tarifaço ao Brasil não será adiado e vai começar a valer a partir da próxima sexta-feira (1º). A declaração aconteceu durante a reunião com a presidente da União Europeia, que conseguiu negociar com o governo americano a redução das tarifas para os países do bloco.



