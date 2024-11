Eliminado de A Fazenda, Zé Love encara o mundo após passagem polêmica no reality

O ex-jogador de futebol Zé Love, considerado um dos favoritos no reality show A Fazenda 16, foi eliminado da competição nessa semana. O Domingo Espetacular acompanhou as primeiras reações do ex-peão depois de deixar o programa. Ele descobriu que ganhou 50 mil seguidores nas redes sociais enquanto esteve no confinamento e provou que, apesar de todas as tretas, ele não perdeu o espírito esportivo. Veja!