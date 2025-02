Entenda como é feita e para quem a cirurgia bariátrica robótica é indicada

O Domingo Espetacular exibiu a estreia da segunda temporada da série médica documental “O Hospital. No primeiro episódio, três pacientes passam pela cirurgia bariátrica por diferentes motivos. Esse procedimento pode ser feito de uma maneira minimamente invasiva, através de robôs, no Hospital Moriah. A cirurgiã do aparelho digestivo, Ana Olga Nagano, é a profissional que opera todos os personagens do episódio. Confira a entrevista da médica na íntegra contando os detalhes e curiosidades de como a cirurgia é feita e para quem é indicada.