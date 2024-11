Escorpião e cobra? Descubra a verdadeira culinária do cotidiano da China

Quando se fala em China, é impossível não pensar em comida. Escorpião, cobra, carne de cachorro, entre outros. No entanto, o cotidiano dos chineses é bem diferente do imaginário popular. Afinal, o que eles realmente comem no dia a dia? O Domingo Espetacular foi até lá conferir os sabores da China. Tem macarrão até no café da manhã e sopa de intestino de peixe. Confira!