Escritor Luis Fernando Veríssimo é internado na UTI de Porto Alegre

Neste domingo (17), o escritor Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de Porto Alegre, onde mora. A suspeita é de pneumonia. Segundo a família, o quadro requer cuidados por conta do frágil estado de saúde. Veríssimo tem problemas cardíacos, Parkinson e em 2021 sofreu um acidente vascular cerebral, que deixou sequelas. Um ano antes, o escritor já tinha se submetido a uma cirurgia para a retirada de um câncer no osso da mandíbula. Luis Fernando escreveu mais de 70 livros.



