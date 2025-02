Estados Unidos têm semana trágica na aviação com dois acidentes aéreos sem sobreviventes

Dois acidentes aéreos, em um intervalo de dois dias, fizeram dessa semana uma das mais trágicas da história da aviação americana. No total, foram mais de 70 vítimas. A explosão foi causada pela colisão de um avião comercial da companhia American Airlines, que se aproximava para o pouso com 64 pessoas a bordo, com um helicóptero militar, com três ocupantes. As duas aeronaves bateram no ar e caíram no rio Potomac, ao lado do aeroporto. Todas as 67 pessoas morreram. Uma apuração preliminar aponta que a torre de controle não tinha funcionários em número suficiente para o volume de tráfego aéreo no momento do acidente.