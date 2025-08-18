Logo R7.com
'Estrada Real': maior rota turística do país passa por três estados e tem até passaporte próprio

Com mais de 1,6 mil quilômetros, o roteiro passa por quase 200 cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais

Domingo Espetacular|Do R7

Uma estrada que corta três estados e, quem faz essa rota turística, usa até passaporte. O Domingo Espetacular foi a Minas Gerais para conhecer esse caminho que conta uma parte da história do Brasil. Com mais de 1,6 mil quilômetros, a "Estrada Real" passa por quase 200 cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Por onde passa, o viajante pode registrar a visita apresentando um passaporte próprio do roteiro. Ele é bem parecido com o documento oficial. A diferença é que não é obrigatório e pode ser solicitado pela internet. A iniciativa foi criada para estimular o turismo. Acompanhe na reportagem!

