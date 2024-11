Exclusivo: Eike Batista relembra prisão em Bangu e fala sobre novos projetos

Ele já teve uma já das maiores fortunas do mundo. Foi o homem mais rico do país, mas viu seu império desmoronar e foi preso duas vezes. Da mansão cinematográfica no Rio de Janeiro, Eike Batista foi para a penitenciária de Bangu, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Agora, em uma entrevista franca, o empresário responde sobre o que fez de errado e adiantou detalhes dos novos negócios. Veja!