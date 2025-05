Exclusivo: imagens revelam como detentos conseguem acesso a drogas e celulares nos presídios do RJ

O Domingo Espetacular teve acesso, com exclusividade, às imagens que mostram como traficantes burlam a segurança dos presídios e fornecem drogas e celulares para os detentos. A modalidade de arremesso de pacotes ilegais, por cima do muro da cadeia, vem sendo usada por duas das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. Os vídeos são de um dos maiores sistemas prisionais do Brasil: o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste da cidade. Assista aos flagrantes.



