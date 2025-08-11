Logo R7.com
Exclusivo: mãe da mulher que foi agredida em elevador no DF fala ao Domingo Espetacular

A mãe da vítima procurou a polícia para denunciar o agressor. E mesmo sem o consentimento da filha, o companheiro acabou preso

Domingo Espetacular|Do R7

O Domingo Espetacular conversou com a mãe da mulher que foi brutalmente agredida pelo companheiro dentro de um elevador, no Distrito Federal. As câmeras de segurança do prédio onde mora o casal registraram a violência. A polícia foi, mas a vítima teria negado a agressão. O próprio agressor teria levado a mulher para um hospital particular de Brasília. E os médicos desconfiaram e alertaram a mãe dela sobre uma possível violência doméstica.

