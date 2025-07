Exclusivo: Roberto Cabrini investiga esquema internacional de exploração humana em Portugal

Roberto Cabrini viaja à Portugal para investigar um esquema internacional de exploração de seres humanos. O jornalista entrevista com exclusividade uma brasileira identificada como chefe da organização criminosa no país europeu. Os detalhes dessa história você acompanha no Domingo Espetacular deste final de semana (27), que começa um pouco mais tarde, às 20h30, logo após a partida entre Internacional e Vasco, na tela da RECORD.



