Domingo Espetacular

Explosão em fábrica do Paraná deixa nove mortos

O Domingo Espetacular teve acesso a imagens exclusivas da detonação em uma linha de produção de explosivos

Domingo Espetacular|Do R7

O Domingo Espetacular teve acesso a imagens exclusivas da detonação em uma linha de produção de explosivos, que casou a morte instantânea de nove pessoas no Paraná. Elas foram gravadas por uma câmera instalada do lado de fora de um galpão, a alguns metros do prédio que desapareceu, pulverizado pela força dos explosivos. A polícia agora trabalha em duas frentes para tentar identificar as vítimas, por meio do DNA, e, ao mesmo tempo, descobrir as causas da explosão.

