Fabiano Menotti emagrece 40 quilos com mudança de alimentação e exercícios

Desde a infância, o cantor sertanejo Fabiano, da dupla com César Menotti, trava uma batalha contra a balança. Recentemente, ele passou por uma brusca mudança de peso. O cantor já emagreceu 40 quilos com exercícios e reeducação alimentar para evitar o chamado “efeito sanfona”. O Domingo Espetacular foi a Belo Horizonte (MG) conhecer a nova rotina do artista.



