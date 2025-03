Família sobrevive sem ferimentos após carro ser arrastado por trem em Aguaí (SP)

Uma família de Aguaí (SP) viveu momentos de terror. Marcelo e Janine, pais de Mavi, de sete meses, decidiram dar uma volta de carro com a criança, pois ela não estava pegando no sono. Durante o passeio, o veículo em que estavam foi arrastado por um trem. Apesar do susto, ninguém se feriu.



