Filho e viúva brigam por fortuna deixada pelo cantor Chrystian

Neste domingo (3), o cantor Chrystian completaria 68 anos e quatro meses depois da morte dele, a família briga na justiça por uma herança milionária. Um dos filhos do sertanejo acusa a madrasta de esconder parte do patrimônio. Pela primeira vez, Key Vieira fala sobre as acusações, a relação com os herdeiros e conta detalhes dos bens deixados por um dos maiores sertanejos do brasil.