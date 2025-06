Filhos do cantor Cristiano Araújo falam pela primeira vez na televisão após dez anos do acidente

Pela primeira vez, os filhos do cantor Cristiano Araújo falaram sobre o pai na TV. João Gabriel e Bernardo, de 16 e 12 anos, compartilharam memórias do pai. João tinha seis anos na época da tragédia e guarda objetos que pertenciam ao artista. Já Bernardo tinha apenas dois anos e recebeu recordações de sua mãe. Além disso, o cantor Hugo Henrique homenageia o ídolo com novos trabalhos musicais ao regravar seus sucessos para novas gerações.



